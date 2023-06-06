Эксперт рассказала о правилах успешной подготовки к собеседованию

Приглашение на интервью к потенциальному работодателю не гарантирует последующее трудоустройство, но свои шансы на это можно повысить, если перед встречей учесть несколько важных мелочей, рассказала HR-директор «СберСтрахования жизни» Нина Митрохова. Эксперт объяснила «Известиям», как успешно подготовиться к собеседованию.

«Приглашение на собеседование означает не только то, что ваше резюме выбрали, но и то, что его прочитают еще раз и уже куда внимательнее. Вспомните, когда в последний раз вы сами его просматривали? В любом случае стоит еще раз пробежаться более свежим взглядом на предмет структуры, полноты информации, ее качества, наличия ошибок и логику», — посоветовала она.

Как уточнила Митрохова, рекрутеры всегда обращают внимание на опыт работы и достижения, поэтому об этом нужно писать более подробно, указывать свои функции и ключевые заслуги.

«Любое повышение квалификации, в том числе пройденные курсы на обучающих сервисах будут однозначным плюсом. Желание развиваться в профессии показывает целеустремленность и говорит в пользу кандидата», — подчеркнула она.

Кроме того, готовясь к собеседованию, следует узнать информацию о потенциальном работодателе.

«Стоит не только проанализировать основные требования к должности, но и поспрашивать знакомых про компанию, посмотреть в Сети, что про нее пишут, изучить корпоративную культуру и ценности. Это позволит «примерить» организацию к собственным карьерным амбициям — выяснить, насколько она интересна и соответствует тому, кем вы видите себя через пять, а то и 10 лет, и подобрать хороший ответ на фразу «Почему мы должны выбрать именно вас?» — объяснила эксперт.

Избавиться от волнения перед встречей поможет репетиция.

«Можно проговорить интервью с близкими людьми. Попросите их позадавать вопросы, которые лежат на поверхности: про начало карьеры, ожидания от нового места работы. Кроме успешного профессионального опыта HR-специалисты обычно интересуются прошлыми неудачами. Их важно признавать, потому что нет таких людей, которые сразу всё делают безупречно, а искренность в беседе очень важна», — добавила Митрохова.

Говоря об одежде для собеседования, она сказала, что лучшим будет вариант, в котором человеку удобно. Однако, учитывая, что бывает разный корпоративный стиль, не помешает в процессе приглашения на интервью поинтересоваться, что с собой взять и что уместным будет надеть.

«Если узнать подробности не получилось, ключевые правила никто не отменял. Деловой формат одежды для мужчины предполагает костюм, рубашку, брюки, для девушки — тоже костюм, однотонные варианты, спокойный макияж, простые прически. Аккуратно, строго, комфортно», — посоветовала специалист.

По ее словам, в беседе с потенциальным начальником важно сохранять спокойствие: смотреть без страха в глаза, не тормошить волосы, не скрещивать руки, улыбаться, не говорить очень быстро, а быть уверенным и оперировать фактами.

«Каким бы профессионалом сотрудник ни был, если он ведет себя токсично и вызывающе, его шансы на успешное трудоустройство стремятся к нулю. Так что крайне важно показать заинтересованность и желание влиться в новый коллектив», — уточнила Митрохова.

Ранее, 18 апреля, бренд-менеджер «Зарплаты.ру» Наталья Икрянова рассказала «Известий», что соискателям не стоит говорить на собеседовании фразу: «Вы платите больше, чем мой нынешний или предыдущий работодатель». Работодателю важно видеть, что кандидат замотивирован не только зарплатой, но и будущими задачами, результатами и ценностями компании, отметила она.