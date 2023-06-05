Рослесхоз назвал улучшившие показатели по ведению лесного хозяйства регионы

Почти 40 регионов России поднялись в рейтинге по ведению лесного хозяйства. Об этом сообщили в Рослесхозе. В топ-10 по эффективности вошли Татарстан, Ленинградская и Смоленская области. Показатели значительно улучшились в Башкирии и Северной Осетии. Они поднялись на 24 позиции в списке, передает телеканал «Известия». Во время составления рейтинга учитывалась охрана лесов от пожаров.

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