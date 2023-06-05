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Массовые программы встречи воздухоплавателей отменили в Великих Луках

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В Великих Луках Псковской области пройдет 27-я Международная встреча воздухоплавателей. Однако все массовые мероприятия в рамках этой встречи отменены.

Как пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-центр встречи, мероприятия отменили по соображениям безопасности.

Так, «Кей-граб», открытие и закрытие встречи пройдут в онлайн-режиме. Всю культурную программу перенесут в учреждения культуры.

Основные мероприятия состоятся в период с 11 по 17 июня. Общий старт аэростатов запланирован на вечер 12 июня. Организаторы пообещали публиковать подробную программу культурно-массовых мероприятий.

Попасть на встречу воздухоплавателей смогут пилоты, члены команд, волонтеры, почетные гости и представители СМИ. Для жителей и гостей города организуют онлайн-трансляцию, отмечает Псковская лента новостей.

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