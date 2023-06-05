43 стартапа представляли Москву на выставке технологий Startup Village

Стенд Москвы на выставке технологий Startup Village посетили более 3 тыс. человек. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В этом году на конференции было представлено порядка 150 компаний. Из них 43 московские — в три раза больше, чем годом ранее. Они показали свои инновационные решения в сфере энергетики, приборостроения, транспорта и химической промышленности. Некоторые после деловых переговоров на выставке договорились о сотрудничестве с представителями крупного бизнеса», — отметила вице-мэр.

В числе экспонентов столицы — разработчик быстрых зарядных станций для электромобилей. Его оборудование, позволяющее зарядить автомобиль за 20 минут, поставляют в 16 регионов страны.

Еще один участник форума — производитель устройств, предназначенных для очистки воды за счет озонирования, ультразвуковой обработки и дополнительной ионизации. Решение проходит испытания в одном из городских бассейнов, в ближайшее время планируются пилотные тестирования в металлообрабатывающей и горнодобывающей сфере.

На конференции также представили технологию для очистки двигателей внутреннего сгорания оксигидрогеном — смесью водорода и кислорода. Установка позволяет сократить расход топлива и масла, траты на обслуживание, а также снизить количество углеродных выбросов в атмосферу. Представители компании-разработчика на Startup Village договорились с Кузбасским технопарком об интеграции технологии в процесс сервисного обслуживания карьерной техники.

По словам Сергуниной, стенды компаний — участников программ Московского инновационного кластера — посетили представители крупного бизнеса. Они, в частности, заинтересовались продукцией производителя смазочных материалов для автомобилей, горнодобывающей спецтехники и железнодорожного транспорта.

В XI технологической конференции Startup Village «Время инноваций 2023», которая прошла в мае в рамках Московской недели предпринимательства, приняли участие больше 9 тыс. человек из 32 стран. Инвесторам представили более 200 разработок из сфер строительства и ЖКХ, здравоохранения, торговли и финтеха.