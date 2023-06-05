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The Telegraph узнала о намерении Сунака лоббировать назначение Уоллеса генсеком НАТО
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Деньги социальных НКО посчитают в едином реестре
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Экс-разведчик США заявил о тяжелом ранении главкома ВСУ Залужного
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Синоптики спрогнозировали дождь и до 18 градусов тепла в столице 5 июня
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ЦБ допустил полный запрет рискованных схем ипотеки
Спорт
Шведский футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры
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Три кандидата-республиканца пообещали вступить в гонку за пост президента США
Армия
Стало известно об окончании восьмичасовых боев на запорожском направлении
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В России запретят создавать НКО со схожими названиями
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Более 200 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ по физике и истории 5 июня
Мир
Венгрия и Турция договорились поддерживать друг друга в НАТО

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