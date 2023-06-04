После удара молнии на нефтеперерабатывающем заводе в США произошел пожар
Пожарные устраняют последствия ЧП на предприятии в американской Луизиане. Над нефтеперерабатывающим заводом в Лейк-Чарльзе до сих пор виден столб густого дыма, передает телеканал «Известия». Масштабный пожар на заводе накануне вызвал удар молнии. Власти распорядились провести обязательную эвакуацию в радиусе 2,5 км.
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