В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации в рамках большой гуманитарной миссии из Новосибирска. Содействие в этом оказал депутат Госдумы Александр Аксёненко вместе с волонтерами.

Как рассказал он в беседе с «Известиями» 3 июня, образ святителя Николая Чудотворца был написан на Украине в XIX столетии. Икона находилась в Луганской Народной Республике (ЛНР) в храме в честь Всех святых (подворье Вознесенского монастыря), построенном над могилой местночтимого святого Филиппа Луганского. Она была сильно повреждена в результате боевых действий. Для того, чтобы восстановить святыню, ее вывезли в одну из новосибирских реставрационных мастерских и возвратили накануне одного из главных христианских праздников — Дня Святой Троицы.

«Образ состоит из трех досок. Была проведена их деформация, подготовка поверхности, сложное сечение красочного слоя, раскрытие живописи. На нимбах мастера восполнили текст, а в местах утраты живописи сделали тонировку. В завершение сделали новый оклад и стекла», — сказал новосибирский депутат Госдумы Александр Аксёненко, председатель РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Новосибирской области.

Помимо иконы из Новосибирска прибыли три фуры гуманитарного груза и пять автомобилей для военнослужащих из Новосибирской области, их доставкой по линии Народного фронта также занимался депутат Аксёненко. После водружения образа на алтарь, парламентарий лично проконтролировал как прошел процесс передачи «гуманитарки».

Также в доставке образа участвовали автор проекта «УАЗ на Донбасс» Сергей Шилов (также является заместителем председателя РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ в Новосибирской области), заместитель председателя «Союза отцов России» в Новосибирской области Сергей Мажирин, оказавший помощь в реставрации иконы святителя Николая. Машину УАЗ, на которой активисты везли икону из Новосибирска, они передали местным волонтерам для доставки гуманитарных грузов по зоне СВО.

Знаменательно, что в эти дни, когда была возвращена икона на территории Всехсвятского подворья Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии выставлены мощи святителя Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых православных святых. Икону встретил наместник подворья архимандрит Иоанн (Сухина) и архиепископ Беловодский Павел (Валуйский). Луганским священнослужителям парламентарий из Новосибирска передал также нательные крестики и пояски для военнослужащих. В будущем новосибирцы планируют содействовать в реставрации и других реликвий с Донбасса.

Также во время своего визита в Луганск Аксёненко посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в ЛНР, куда передали продукты питания, канцелярию и игрушки. Парламентарий отметил, что в виду переходного периода, связанного с интеграций в российское законодательство, подобные детские учреждения испытывают определенные сложности со снабжением. И сейчас для них особо важна поддержка, помощь детским домам оказывают и военнослужащие. Необходима поддержка и медицинским учреждениям. По запросу луганского перинатального центра руководителем фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду" в Государственной Думе ФС РФ Сергеем Михайловичем Мироновым был организован сбор и переданы этому медучреждению перевязочные материалы и прочие расходные материалы.