Норвежские власти планируют выделять более $700 млн на оборону страны

Норвегия планирует ежегодно выделять $726 млн на оборону, сообщает телеканал NRK. Расходы в два раза превышают первоначальные планы, передает телеканал «Известия». Увеличить финансирование потребовал командир норвежских вооруженных сил. Телеканал отмечает, что сейчас армии не хватает личного состава и опыта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.