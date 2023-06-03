К Земле приближается потенциально опасный астероид 1994 XD

12 июня над Землей пролетит крупный астероид 1994 XD. Астрономы считают космический объект потенциально опасным, передает телеканал «Известия». Диаметр небесного тела — около 1 км. Астероид пролетит на расстоянии 31,7 млн км от Земли. Космический объект обнаружили в 1994 году, он принадлежит к семейству Аполлонов. Ночью 12 июня небесное тело можно будет увидеть с помощью телескопа между созвездиями Лебедя и Цефея.

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