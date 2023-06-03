Перевернувшийся бензовоз стал причиной лесного пожара в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области перевернулся бензовоз. В результате разлилось 40 кубометров дизельного топлива, начался пожар. Огонь перекинулся на лес, площадь возгорания составила 200 кв. м, сообщает телеканал «Известия». В настоящее время пожар локализован, на месте работали более 30 человек и девять единиц техники. Отмечается, что водитель жив, его госпитализировали с ушибами.

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