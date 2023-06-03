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Названы главные страхи россиян при покупке квартиры

Опрос показал, что 84% россиян испытывают опасения при покупке квартиры
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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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Всего 16% россиян не испытывают никаких страхов перед покупкой недвижимости, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

Согласно опросам компании, 84% россиян испытывают опасения при покупке квартиры, даже если речь идет не о первой недвижимости.

По данным аналитиков, 23% россиян боятся ошибиться с выбором застройщика, 13% не решаются самостоятельно собирать и оформлять документы при покупке квартиры, еще 12% пугают будущие расходы на ремонт, мебель и бытовую технику, столько же россиян опасаются попасть на мошенников. Далее следуют страхи, связанные с ипотекой: 10% россиян боятся, что им не одобрят ипотеку или они что-то не учтут при расчете ежемесячного платежа; 9% россиян переживают за свое финансовое благополучие; 5% не знают, как обезопасить себя при юридической проверке документов. Остальные просто испытывают тревожность при крупных сделках, рассказали специалисты.

«Среднестатистический россиян не так часто проводит сделки купли-продажи недвижимости, поэтому опасения вполне объяснимы. Некоторые вообще делают это только один-два раза в жизни. Естественно, что за период от сделки до сделки многое меняется как в части законодательства, так и самой процедуры», — объяснил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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Ранее, 16 мая, аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка рассказали «Известиям», что в целом по России цены на вторичную недвижимость в апреле выросли на 1,7% и достигли 81 тыс. рублей за 1 кв. м.

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