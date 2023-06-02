Парламент Швейцарии отклонил закон о передаче оружия Украине

Парламент Швейцарии проголосовал против реэкспорта оружия Украине. Ранее в закон о военной технике предложили внести поправки, передает телеканал «Известия». Против реэкспорта проголосовали 98 членов нижней палаты, за — 75. Теперь инициативу сняли с повестки, третьим странам нельзя отправлять швейцарскую технику и боеприпасы в зоны боевых действий. Ранее с просьбой о передаче вооружения обращались ФРГ, Дания.

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