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Эксперты назвали крупнейшие российские экосистемы

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Фото: ТАСС/Олег Елков
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«Яндекс», МТС и «Сбер» стали крупнейшими экосистемами 2022 года, следует из отчета исследовательской компании J’son & Partners Consulting. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно данным аналитиков, МТС заняла второе место, уступив «Яндексу», но обогнав «Сбер». В 2022 году рынок экосистемных подписок вырос на 24% в сравнении с 2021-м и составил 58,1 млрд рублей. «Яндекс» занял 38% рынка, МТС — 21%, «Сбер» — 18%.

Общее количество экосистемных подписчиков за 2022 год выросло на 36% — до 42,45 млн. По данным опроса, проведенного J’son & Partners Consulting в марте, чаще всего, подписчики экосистем пользуются музыкальными сервисами — 46,8%, онлайн-кинотеатрами — 46,3% и совершают онлайн-покупки — 38%.

Как отметила вице-президент по экосистеме и маркетингу МТС Ольга Зиборова, количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 млн, что на 26,7% выше, чем годом ранее. Такой рост, по ее словам, связан в том числе с увеличением популярности нетелеком сервисов, таких как KION, Строки и МТС Music. «Выход на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг) с нашими партнерами в подписке позволил нам также нарастить качественно новых пользователей в Premium», — добавила Зиборова. Она также рассказала, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.

Согласно прогнозу аналитиков J’son & Partners Consulting, к 2027 году рынок экосистемных подписок составит 101,5 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Как пояснили в исследовательской компании, рост общего числа подписок произойдет в основном за счет увеличения среднего числа подписок на пользователя (а не охвата в целом). В 2021 году этот показатель равнялся 1,1, а в 2023 году — увеличился до 1,5. В марте текущего года хотя бы одна экосистемная подписка была у 53,5% жителей мегаполисов в возрасте 18-55 лет.

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