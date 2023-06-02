Врач назвал пути передачи сифилиса

Сифилис передается в основном половым путем, однако есть и менее очевидные пути передачи этого заболевания, в том числе бытовые. О них «Известиям» 2 июня рассказал уролог сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Алексей Колесников.

Так, по его словам, не исключен «бескровный» путь заражения сифилисом в быту. Однако это возможно только при условии тесного контакта с больным третичным сифилисом, имеющим открытые сифилитические язвы или распадающиеся сифилитические гуммы, из которых возбудитель может попасть, например, на посуду, зубные щетки, бритвы, которыми пользуется больной.

«Возможно также заражение ребенка молоком матери даже при отсутствии видимых изменений в области молочной железы. Заразной является сперма больного, даже при отсутствии видимых патологических очагов на половом члене. Попасть в организм сифилис может и при переливании крови зараженного. Также возможно заражение при пользовании общими шприцами или общими емкостями для растворов наркотиков у инъекционных наркоманов», — добавил Колесников.

В свою очередь, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Ниармедик» Александра Филева рассказала, что различают несколько периодов развития сифилиса.

Так, по ее словам, срок с момента заражения до появления язвы (твердого шанкра), который называют инкубационным периодом, в среднем составляет 3–4 недели. Однако в некоторых случаях он может длиться и до шести месяцев.

Далее следует так называемый первичный период, когда в месте проникновения возбудителя в организм (половые органы, слизистая рта, прямая кишка) возникает безболезненная язва с плотным основанием (твердый шанкр).

«Через две недели увеличиваются ближайшие лимфатические узлы. Язва самостоятельно заживает в течение 3–6 может появляться в неочевидных местах, например на слизистой глаз, пальцах рук и ног, поверхности туловища и так далее», — предупредила Филева.

Затем, как рассказала врач, следует вторичный период, который начинается через 4–10 недель после появления язвы (2–4 месяца после заражения). Он характеризуется симметричной сыпью в виде пятен или узелков от бледно до ярко-красного цвета по всему телу, включая ладони и подошвы, с нечеткими границами, не склонных к слиянию. При этом, высыпания не сопровождаются зудом. Также отмечается выпадение волос, которое начинается через несколько месяцев после заражения.

«После этого следует третичный период, который возникает в отсутствие лечения через 5–10 лет после заражения. Поражается нервная система (включая головной и спинной мозг), кости и внутренние органы (включая сердце, печень и др.)», — подытожила Филева.

Ранее в этот день главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николай Потекаев в интервью РБК заявил, что в России зафиксировали рост заболеваемости сифилисом, который произошел из-за возвращения в страну мигрантов после пандемии.

21 февраля врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Известиям», что через рукопожатие можно заразиться различными заболеваниями, в том числе сифилисом, вирусом папилломы человека (ВПЧ) и герпесом.