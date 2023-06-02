Скончался заслуженный артист РФ Валерий Громовиков

Заслуженный артист России Валерий Громовиков скончался в возрасте 77 лет. Об этом 1 июня сообщил Хабаровский театр юного зрителя.

«30 мая 2023 года ушел из жизни артист Валерий Громовиков, который более 20 лет служил в Хабаровском ТЮЗе и до конца жизни сохранил связь с театром и глубокую дружбу с нашими артистами», — говорится в Telegram-канале театра.

Причина смерти не раскрывается.

Громовиков родился 6 марта 1946 года. Он окончил Хабаровский государственный институт искусств и культуры, служил в Хабаровском ТЮЗе с 1981 по 2003 годы.

Актер снимался во многих сериалах, в том числе в «Не родись красивой», «Интерны», «Глухарь. Возвращение», «Кухня», а также в фильме «Любовь-морковь 2». В 2001 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ.