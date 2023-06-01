Штраф за безбилетный проезд в Москве увеличился до 2 тыс. рублей

В Москве увеличили штраф за безбилетный проезд в транспорте. Закон повышает сумму для физлиц с 1 тыс. до 2 тыс. рублей. За использование чужой льготной проездной карты — с 2,5 тыс. до 4 тыс. рублей, передает телеканал «Известия». Кроме того, законом предлагается исключить статью про штрафы водителям за невыдачу проездных билетов.

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