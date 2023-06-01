Около 90 единиц оборудования закупили для детской больницы Рязани

В областную детскую клиническую больницу имени Дмитриевой в Рязани закупили 86 единиц оборудования. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Новое оборудование помогает выхаживать недоношенных детей, приобретенный лазерный коагулятор избавляет недоношенных от ретинопатии. Круговая фотокамера — это прорыв в лечении неонатальной желтухи новорожденных», — говорится в сообщении ведомства.

Общая стоимость оборудования составила 56 млн рублей, пишет 62INFO.ru. Среди полученной техники — аппарат для выполнения кишечного шва, лазерных коагулятор, холтер, аппарат УЗИ, аппарат видео-ЭЭГ мониторинга.

Кроме того, в отделе консультации и диагностики проведен ремонт. Подрядчик обновил отделку стен, потолков, уложил полы и заменил двери, а также установил новую мебель.