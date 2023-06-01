Летний отдых за границей подорожал

Средняя стоимость летнего отдыха за рубежом выросла от 15 до 50% по сравнению с летом 2022 года. Статистику привела Ассоциация туроператоров России. Средний чек поездки в Турцию увеличился до 265 тыс. рублей на двоих, передает телеканал «Известия». Стоимость тура в Абхазию составляет от 80 тыс. до 100 тыс. рублей с учетом перелета. А средняя цена поездки в Египет на двоих будет варьироваться в районе 200 тыс. рублей.

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