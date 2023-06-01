В России стартовал единый государственный экзамен по математике

1 июня в России проходит ЕГЭ по математике. По данным Рособрнадзора, профильный экзамен по предмету для поступления в вузы будут сдавать порядка 287 тыс. человек, передает телеканал «Известия». Математику базового уровня сдадут более 342 тыс. Для проведения экзамена в стране подготовлены 9,5 тыс. пунктов. Продолжительность тестирования по базовой части составит 180 минут, по профильной — 235 минут.

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