Ученые разработали технологию печати человеческой ткани

Российские ученые создали технологию 3D-печати человеческой ткани из живых клеток. Для начала специалисты взяли два типа стволовых клеток — из жировой ткани и слизистой оболочки десны, передает телеканал «Известия». Из них сформировали сфероиды, которые в 3D-принтере используются в качестве строительных блоков. Параллельно ученые подготовили биочернила. Достижение российских специалистов позволяет печатать органы и ткани для конкретного человека.

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