Русская стойкость и надежность могут стать хоккейным брендом. Александр Овечкин подал заявку на регистрацию фирменной фразы. Документы в конце мая направлены в Роспатент, передает телеканал «Известия». Слова I'm okay. Russian machine never breaks уже стали мемом. Впервые фразу Александр произнес примерно 15 лет назад. Ови ответил, как чувствует себя после жесткого приема в матче. Лозунг стал чрезвычайно популярен среди болельщиков и СМИ. Александр планирует выпускать майки и сувениры с фирменной фразой. Кстати, со временем у лозунга появился двойной смысл. Слова можно перевести еще и как «Русская машина не тормозит».

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