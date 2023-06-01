Самолет авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Она ожидается в 14:47, сообщили 1 июня в экстренных службах.

Отмечалось, что у воздушного судна отказала система рулевого управления, пострадавших нет.

«Во время выполнения рейса Ульяновск — Москва (Шереметьево) FV6076 командир судна сообщил об отказе автопилота. Летным экипажем «Суперджет 100» было принято решение следовать в аэропорт назначения Шереметьево», — уточнили «Известиям» в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Отмечается, что по регламенту необходимо было объявить тревогу, которая соответствовала посадке воздушного судна с неисправностью. По данным авиакомпании, самолет приземлился в 14:39 в штатном режиме.

Ранее, 23 мая, самолет Boeing 737, выполнявший рейс Москва » Волгоград, совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. По предварительной информации, причиной стало срабатывание датчика разгерметизации салона. На борту находились 187 человек. Посадка прошла в штатном режиме.