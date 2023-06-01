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Эксперты оценили представленные рынку IT-разработки «Роснефти» в сфере нефтегазодобычи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Роснефть» является одним из лидеров отрасли, который разрабатывает наукоемкое ПО, охватывающее ключевые процессы добычи нефти и газа, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он отметил, что «Роснефть» вывела на рынок 10 из 23 разработанных программных продуктов. «Притом некоторые из них продаются не только российским коллегам по отрасли, но и в дальнее зарубежье», — добавил эксперт.

Гендиректор «Центра политической информации» Алексей Мухин уточнил, что «Роснефть» разработала первый на территории Евразии промышленный симулятор гидроразрыва пласта «РН-ГРИД» и планирует вывести на внешний рынок новые программные высокотехнологичные комплексы «РН-ВЕГА» и «РН-Буровые расчеты».

«При этом восемь программных комплексов включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (это означит, что они могут приобретаться компаниями с государственным участием. — Ред). Если говорить по цифрам, то реализовано более 900 лицензий нефтегазовым и нефтесервисным компаниям, а более 3700 академических лицензий «Роснефть» безвозмездно передала в 24 ведущих вуза страны для образовательных целей», — сказал Мухин.

По его мнению, такая «результативная активность» выводит компанию на «первую линию и цифрового суверенитета, и суверенизации производства в стране». «IT-разработки, по данным специалистов «Роснефти», сегодня практически на 80% заместили иностранный софт в ключевых процессах нефтегазодобычи», — добавил эксперт.

Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов напомнил, что в условиях западных санкций, которые коснулись и топливно-энергетического комплекса России, важнейшая задача страны — обеспечить реальный технологических суверенитет нефтегазовой промышленности. «Это означает, что необходимо не строить воздушные замки, а «еще вчера» внедрять на производственных объектах российские технологии и оборудование. И в первую очередь это касается программного обеспечения, по которому зависимость от импорта к началу нынешнего десятилетия достигла крайне высокого, а по отдельным позициям — и критического уровня», — отметил он. ПО, разрабатываемое специалистами дочерних предприятий «Роснефти», охватывает ключевые процессы нефтегазодобычи: от геологии и проектирования до разработки и эксплуатации месторождений, подчеркнул Андрианов.

В свою очередь директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали отметил, что «разработка линейки наукоемкого программного обеспечения для нефтяного инжиниринга является не кратковременной активностью, связанной с текущим модным трендом на всеобщую цифровизацию, не деятельностью, направленной исключительно на извлечение прибыли». Это вклад компании в нефтегазовую индустрию, способ «совместного накопления и сохранения знаний, обеспечения нефтегазовой отрасли критически важным для функционирования суверенным инженерным» ПО.

31 мая в рамках Технологического дня наукоемкого программного обеспечения «Роснефти» компания представила свои разработки крупным нефтегазовым игрокам, в числе которых — «Газпром», «Новатэк», «Лукойл», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Транснефть». Отмечалось, что ПО «Роснефти» способно работать в отечественных операционных системах семейства Linux. При разработке программных продуктов специалисты компании использовали физико-математическое моделирование с применением искусственного интеллекта.

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