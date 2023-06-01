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Отделение сосудистой хирургии отремонтировали в Псковской областной больнице

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В Псковской областной клинической больнице завершили ремонт отделения сосудистой хирургии. Об этом Псковскому агентству информации сообщил главврач медучреждения Евгений Парфенов.

«Ремонт был ориентирован на то, чтобы сделать комфортным пребывание пациентов. Проводился косметический ремонт, устанавливались системы индивидуального вызова медицинского персонала, индивидуальные светильники», — рассказал главврач.

Также проект включал обновление окон, полов, потолков, освещения, замену инженерных коммуникаций.

Собеседник агентства отметил, что в отделении сосудистой хирургии проводятся серьезные операции. Целью ремонта являлось создание комфортных условий для пациентов.

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