Купальный сезон стартовал на 11 пляжах в Оренбургской области

Купальный сезон официально начался на 11 пляжах в Оренбургской области. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию МЧС.

Основная часть пляжей действует в Соль-Илецке. Граждане могут отдохнуть на побережье озер Большое городское, Малое городское, Развал. Дунино, Голодные Воронки и Тузлучное. Кроме того, в Сакмарском районе открыли пляж Майорка. Жители Бузулука посещают городской пляж, в Новотроицке открыт пляж «Забой».

В Орске отдыхающих принимают пляжи «Детский» и в парке Строителей. Дежурство спасателей будет осуществляться в течение всего лета.

Все территории очищены от мусора, также водолазы провели обследование акваторий. В МЧС напоминают, что посещать можно только указанные правила. Жителям региона необходимо соблюдать основные правила поведения у воды, в том числе не заплывать за буйки.