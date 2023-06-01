Российским школьникам предложили бесплатный онлайн-курс по математике

В сентябре в России стартует двухлетний бесплатный онлайн-курс «Математика для всех» — для школьников 4-6 классов. Об этом говорится в сообщении «Тинькофф», организатора проекта.

Цель проекта — привить детям интерес к математике, показав, что предмет может быть увлекательным. В фокусе обучения — развитие логики, критического мышления и творческих способностей. В курс включены нестандартные задания, которых нет в школьной программе — например, задачи на шифрование и кодирование.

Авторы курса — тренеры сборной Москвы на Всероссийской олимпиаде школьников по математике прошлого года, члены жюри и методических комиссий ведущих математических олимпиад и лауреаты грантов в сфере образования.

Курс проходит онлайн. Обучение разбито на модули, каждый из них включает в себя несколько коротких лекций с разбором типовых задач, 10-15 задач с автоматической проверкой и несколько задач повышенной сложности с подробным видеоразбором. Изучение темы занимает 2-3 часа в неделю.

В середине и конце каждого полугодия школьники будут писать тест с целью закрепления знаний. Обучение можно проходить в своем темпе, предусмотрена возможность возвращаться к пройденным материалам.

По словам председателя правления компании Станислава Близнюка, «Математика для всех» является частью работы компании по развитию STEAM-образования в России — подхода, где к традиционным STEM-дисциплинам (математическим, естественнонаучным, инженерным) добавляется развитие творческого нестандартного мышления. Разработанные образовательные курсы помогают школьникам освоить углубленную программу — олимпиадную математику, алгоритмы и структуры данных, машинное и глубокое обучение, подчеркнул Близнюк.