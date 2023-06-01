В МИЦ «Известия» обсуждают решение Польши запретить въезд российским грузовикам. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» обсуждают решение Польши запретить въезд российским грузовикам. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 1 июня, проходит круглый стол на тему: «Запрет на въезд: к чему приведет решение Польши закрыть границу для российских грузовиков?»
Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков из России и Белоруссии. Как это решение отразится на рынке грузовых перевозок? Какими будут последствия для экономики Польши? На какие направления переориентировались автотранспортные потоки из России?
Участники:
- Владимир Матягин, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»;
- Андрей Бакланов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ, заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов;
- Владимир Скалкин, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ;
- Алексей Кочетков, политолог.