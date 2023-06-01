В МИЦ «Известия» обсуждают решение Польши запретить въезд российским грузовикам. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 1 июня, проходит круглый стол на тему: «Запрет на въезд: к чему приведет решение Польши закрыть границу для российских грузовиков?»

Польша с 1 июня закроет границу для грузовиков из России и Белоруссии. Как это решение отразится на рынке грузовых перевозок? Какими будут последствия для экономики Польши? На какие направления переориентировались автотранспортные потоки из России?

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