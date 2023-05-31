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Директор МУПа в Приамурье выплатит 1 млн рублей за смерть работника

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В Амурской области в рабочем поселке Прогресс руководитель муниципального учреждения признан виновным по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека»). Он приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Амурская служба новостей напоминает, что в августе 2022 года глава предприятия допустил к работам на высоте с электроустановками сотрудника, у которого не было специальных знаний и разрешений. В итоге 39-летний рабочий при спиливании веток деревьев, которые нависали над проводами, задел находящийся под напряжением провод.

Мужчина скончался на месте от поражения электрическим током. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Расследование инцидента проводила государственная инспекция труда Амурской области. Там признали, что гибель рабочего связана с производством, а вина лежит на работодателе.

Райчихинский городской суд кроме условного срока назначил осужденному наказание в виде выплаты в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей родственникам погибшего, уточняет ИА PriamurMedia.

Ранее сообщалось об обвале в шахте на севере страны в 70 км от города Вади-Хальфы рядом с египетской границей. В результате ЧП погибло не менее 10 человек, еще трое получили ранения. Обвал спровоцировал сход горных пород, которые находились над шахтами.

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