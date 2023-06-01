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Названы самые часто покупаемые продукты весны в России

Опрос: АЗС, продукты питания и средства гигиены вошли в топ-100 товаров весны среди россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Расходы на АЗС, продукты питания и средства гигиены чаще всего оказывались в кассовых чеках россиян весной 2023 года. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного банком «Русский стандарт». Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Аналитики банка определили топ-100 товаров весны 2023 года в зависимости от количества кассовых чеков с ними в мобильном банке «Русский стандарт Онлайн» и разделили их на категории.

Самыми популярными для автомобилей стал бензин марок АИ-95, АИ-92 и дизтопливо.

По данным банка, в категории «Продукты питания» товарами-лидерами по их числу в кассовых чеках весной текущего года традиционно стали мясные продукты, хлеб, кофе, молоко и сыр. Показатели покупок этих товаров с прошлого года не изменились. При этом доля покупок кофе в этом году немного выросла — до 20% с 19% весны прошлого года.

В категории «Средства гигиены» самыми часто встречающимися товарами в кассовых чеках весной 2023 года стали салфетки, крем, мыло, туалетная бумага и шампунь.

Лидерами по числу покупок в категории «Товары для детей» весной 2023 года стали детское питание, тетради, игрушки и подгузники. При этом заметный рост доли среди них показали покупки детского питания — до 68% весной текущего года с 58% годом ранее.

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16 марта было опубликовано исследование компании «Платформа ОФД», согласно которому спрос на кофе упал на 18%. В топ-продаж попали растворимый и молотый кофе. Растворимый кофе обычно берут в упаковке до 200 г, молотый — в таре до 300 г, зерновой — в пакетах по 1 кг, капсульный — по 10 шт.

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