Присвоившего 65 млн рублей строителя детсадов в Ялте ждет суд

Жителя Московской области обвиняют в присвоении более 65 млн рублей, которые были выделены из бюджета Крыма на расширение детских садов в Ялте. Городская прокуратура передала дело в суд.

Следствие установило, что предприятия, которые контролировал бизнесмен, строили дополнительные группы и корпуса детских садов на территории города. Работы на двух объектах не были выполнены в срок, а на одном и вовсе не велись. Заказчик расторг договоры с подрядчиком.

Однако последний так и не вернул аванс, чем причинил ущерб республиканскому бюджету на сумму, превышающую 65 млн рублей.

Обвинительное заключение утверждено в отношении 53-летнего жителя Подмосковья по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере»). На имущество обвиняемого наложили арест, сообщает ИА «Крыминформ».