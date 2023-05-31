Движение грузовиков запретят по Ленинградском мосту в Омске

В Омске ограничат движение грузового транспорта по Ленинградскому мосту. Об этом 31 мая сообщает городская администрация.

Проезд по мосту закроют для грузовиков со 2 июня. Ограничения вводятся в связи с работами по бетонированию элементов моста в рамках капремонта, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

«В целях обеспечения качества бетонируемых конструкций необходимо минимизировать вибрацию и деформацию мостового сооружения, которые могут быть вызваны движением тяжелых грузовиков», - объяснили в департаменте строительства.

Как уточняет ИА «Город55», таблички, информирующие о времени ограничения движения, демонтируют, поскольку теперь запрет будет действовать вне зависимости от времени суток.

Капитальный ремонт Ленинградского моста проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Две полосы движения во время работ остаются открытыми. Завершить ремонт планируется к маю 2024 года.