В Нижегородской области увеличат количество электротранспорта

В 2024 году количество электротранспорта в Нижегородской области удвоится. Такая оценка содержится в пресс-релизе, распространенном по итогам подписания соглашения о сотрудничестве губернатором Глебом Никитиным и гендиректором компании Hyper Алексеем Тихоновым. Договор заключен в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2023» (ЦИПР).

В рамках сотрудничества в области планируется расширение сети быстрых зарядных станций: до конца 2023 года компания должна построить 58 объектов зарядной инфраструктуры. Также усилия сторон будут направлены на увеличение доли использования электромобилей в маршрутном пассажирском транспорте, таксомоторных парках, каршеринге и службах доставки грузов.

По словам Никитина, создавая инфраструктуру для электротранспорта, регион укрепляет свои лидерские позиции в данном направлении. «Именно отсутствие зарядных станций является одним из главных сдерживающих факторов. Это касается как частных владельцев электромобилей, так и общественного электротранспорта. В Нижнем Новгороде идет масштабное обновление этой сферы, и мы делаем еще один шаг вперед», — отметил он.

Следующим этапом развития отрасли в области станет проект по переводу на электричество общественного транспорта Нижнего Новгорода и создание в городских электробусных парках соответствующей зарядной системы.

Тихонов рассказал, что Нижегородская область — «первый субъект РФ, где была апробирована модель Hyper по комплексному развитию электротранспорта от зарядки до конечного потребителя». «Это первый регион, где массово появилось электротакси, которым сегодня ежедневно пользуются жители города. Теперь мы готовы двигаться дальше», — добавил он.

Конференция ЦИПР — площадка, созданная для диалога государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики и цифровой трансформации промышленности.