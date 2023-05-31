ЦБ РФ предупредил об обманах детей мошенниками с темой летней подработки

Кибермошенники завлекают детей фейковыми предложениями о работе летом, сообщает 31 мая Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу. Подростки ищут подработку в интернете, откликаются на вакансии с легким заработком, а это уже изученная мошенниками почва.

«Аферисты создают фишинговые сайты, имитирующие платное прохождение опросов, заполнение анкет и другие способы легко заработать, а для получения денег предлагают ввести данные карты, опустошая ее», — приводит сообщение ЦБ ТАСС.

Еще одна уловка — предложение стать посредником при переводе денег со счета на счет за процент.

«Таким образом ребенка могут втянуть в нелегальные схемы по движению средств, то есть стать дроппером, за что можно получить уголовное наказание», — предупреждает Центробанк.

В феврале была зафиксирована особая активность среди мошенников, чаще обычного предлагалось трудоустройство на крупных маркетплейсах, в том числе — Ozon и Wildberries. Рассылку сообщений злоумышленники осуществляли через WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), Telegram и иные мессенджеры. Схему ввели в обиход еще летом прошлого года, заманивая жертв легким заработком на AliExpress. Осенью «ассортимент» псевдотрудоустройства увеличился за счет российских маркетплейсов Ozon и Wilberries.