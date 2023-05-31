Наполовину выкуренная сигара Черчилля выставлена на аукцион

В Британии выставили на аукцион наполовину выкуренную сигару Черчилля. Торги пройдут 16 июня, лот оценивают в 600–800 фунтов стерлингов. Уинстон Черчилль подарил сигару генеральному консулу Хью Стонхиверу-Берду в 1944 году после ужина в его честь, передает телеканал «Известия». Хью Стонхивер-Берд поместил сувенир в стеклянный закупоренный стакан. Он трепетно относился к подарку вплоть до своей смерти в 1973 году в возрасте 81 года.

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