Пострадавшего от футбольных ворот ребенка в Грязях скоро выпишут домой

Мальчика, на голову которого упали футбольные ворота в городи Грязи Липецкой области, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщили в среду, 31 мая, в областной детской больнице.

Конструкция рухнула на ребенка 10 дней назад в районе дома № 15 на улице МРЗ. Мальчик поступил в медучреждение в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Нейрохирурги провели пострадавшему срочную операцию на головном мозге.

«Ребенок чувствует себя хорошо, кушает самостоятельно, общается. Врачи продолжают лечение и в скором времени его выпишут домой», – сообщил главный врач ЛОДБ Сергей Голобурдин, его слова приводит LipetskMedia.

Региональная прокуратура проводит проверку всех обстоятельств несчастного случая с ребенком. В ведомстве заявил изданию GOROD48, что сейчас документально выясняется владелец спортплощадки, где на мальчика упали ворота.