Умер депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев. Ему было 62 года. Об этом сообщили 31 мая газете «Наш Красноярский край» в администрации региона.

Причина смерти не сообщается.

Информацию о смерти Зубарева подтвердил РБК депутат Юрий Швыткин. «Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», — сказал он.

Зубарев родился 20 февраля 1961 года в городе Ужур Красноярского края. Он окончил Красноярский политехнический институт, а также Российскую академию государственной службы (РАНХиГС), являлся кандидатом технических наук. В 1997–2007 годах Зубарев был депутатом заксобрания Красноярского края.

В сентябре 2021 года был избран в парламент от края, депутат входил в состав комитета ГД по бюджету и налогам.