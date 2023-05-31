Три человека пострадали при сходе трамвая с рельсов в Томске
Трамвай сошел с рельсов в Томске, трое человек пострадали. Об этом сообщили в среду, 31 мая, в пресс-службе регионального управления МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел утром на проспекте Кирова.
«В результате происшествия трем пассажирам: двум женщинам 1958 и 1969 годов рождения, а также мужчине 1979 года рождения была оказана разовая медицинская помощь», — сообщили в полиции.
В настоящее время движение по нескольким маршрутам временно закрыто.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося.
В конце марта подобный инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Трамвай сошел с рельсов и врезался в частный жилой дом. Незадолго до этого, в феврале, два трамвая столкнулись в Ульяновске, в результате аварии пострадали два человека.