Сотрудник компании Tesla передал информацию о более 100 тыс. сотрудников
В Сеть утекли данные Tesla, в том числе Илона Маска. Сотрудник компании передал более 100 Гб информации изданию Handelsblatt. Файлы содержат сведения о более чем 100 тыс. работников. Газета располагает более 23 тыс. внутренних документов Tesla. Зарегистрировано более 1 тыс. аварий, связанных с тормозами, передает телеканал «Известия». Более 3 тыс. клиентов сообщили о проблемах безопасности.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.