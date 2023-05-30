На Дальнем Востоке ожидаются сильные ливни с грозами

Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются на этой неделе на Дальнем Востоке, об этом предупредил Всероссийский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Согласно прогнозу, непогода может нарушить энергоснабжение и транспортное сообщение, передает телеканал «Известия». В зоне риска находятся территории Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. Ливневые дожди также прогнозируются в Карелии, Адыгее, Краснодарском крае, Мурманской и Вологодской областях.

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