Проект «Большую музыку — в малые города» подвел первые итоги

30 мая в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная проекту «Большую музыку — в малые города». Организаторы и участники проекта рассказали о первых месяцах его реализации и наметили планы на дальнейшее развитие.

Проект «Большую музыку — в малые города» был презентован Фондом «Мост искусств» при поддержке «Русской Медиагруппы» осенью прошлого года. Это проект, реализуемый при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, цель которого — подарить жителям маленьких городов во всех уголках России возможность слушать живую классическую музыку. В рамках него студенты консерваторий дают концерты, мастер-классы, проводят семинары. Всё вместе это позволяет формировать в нашей стране новое культурное пространство, а также помогает учащимся консерваторий получить опыт публичных выступлений и совершенствовать свое мастерство.

Сегодня на пресс-конференции были официально подведены первые итоги серии мероприятий. Участники дискуссии особо отметили жизнеспособность и огромную востребованность проекта, его большую значимость не только для формирования музыкальной культуры жителей России, но и всего их мировоззрения. А также для развития экономики.

«Россия — страна малых городов, — открыл пресс-конференцию специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. — Инициатива «Большую музыку – в малые города» стала необычайно востребованной. От того, насколько подготовлен слушатель к восприятию классической музыки, зависит очень многое. Музыкальная культура формирует людей, которые смогут себя реализовать в любых сферах. Вложение в культуру — серьезнейший инструментарий вложения в экономику, особенно в ту инновационную, которая сегодня необходима».

В своем выступлении руководитель проекта пианист Виктор Ямпольский особо отметил заслуги директоров и администраций консерваторий, принявших участие в организации концертов, ведь именно на них лег основной груз, притом что для участников проекта работа на нем была бесплатной.

«Это объемный проект, где вся работа держится на энтузиазме, — рассказал Виктор Ямпольский. — Из средств гранта мы финансировали только логистику. Так что главный итог проекта в том, что энтузиазм есть. К нам приходят отзывы тех, кто проект делал: педагоги, руководство консерваторий, сами студенты — все хотят продолжать. И тут нет корысти — только любовь к музыке».

Жизнеспособность проекта отметил и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, который рассказал, через какие фильтры проходила инициатива, начиная с идеи и конкурса на грант, заканчивая тем, как горячо приняла концерты и другие мероприятия публика.

Проект «Большую музыку — в малые города» может стать основой и примером для реализации подобных важных инициатив в будущем. Он дает наглядную иллюстрацию того, как малыми силами можно создать масштабные мероприятия с высоким уровнем вовлеченности аудитории.

«Создателям проекта удалось сформировать команду и создать логику организации, которая позволит в перспективе запускать подобные проекты, разных направленностей, возможно, даже за границей, — отметил управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. — Сейчас мы обсуждаем с коллегами пути повышения инклюзивности и варианты реабилитации через классическую музыку детей с проблемами по слуху. И «Большую музыку — в малые города» дает уверенность, что мы вместе, объединяясь, можем реализовывать проекты, не создавая дополнительные организации, без бюрократических задержек и с высокой эффективностью».

Как отметили представители консерваторий, принявшие участие в пресс-конференции, еще одним важным результатом первых месяцев реализации проекта стал эффект для студентов. Опыт публичных выступлений, работы с детьми позволяет им увереннее чувствовать себя на сцене, дает бесценные навыки общения с аудиторией, что, безусловно, имеет огромное положительное влияние на будущее всей классической музыки в России.