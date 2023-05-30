Кабмин не поддержал законопроект об обращении к чиновникам через соцсети

Правительство не поддержало законопроект об обращении к чиновникам через соцсети, выяснили «Известия» 30 мая. Документом предлагалось внести изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», которыми для россиян предусматривалась возможность обращаться в государственный орган власти, местного самоуправления или должностному лицу через официальные страницы в социальных сетях.

«Законопроект требует существенной доработки и не поддерживается в данной редакции», — говорится в официальном отзыве правительства.

В нем указывается, что согласно закону «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» официальной страницей является персональная страница в определенных информационных системах и программах электронных вычислительных машин. При этом она должна соответствовать требованиям закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Необходимо отметить, что принятие данного законопроекта представляет прямую угрозу законным правам и интересам граждан РФ, которым в соответствии с Конституцией и законом «О персональных данных» гарантирована тайна переписки, неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных», — подчеркивается в отзыве кабмина.

В правительстве отмечают, что законопроект не содержит положений, предусматривающих механизм обеспечения конфиденциальности содержания обращения и защиты персональных данных гражданина. В число лиц, получивши доступ к информации, автоматически включаются собственники, администраторы, модераторы соответствующих страниц, говорится в документе.

Чиновникам необходимы новые правила коммуникации с населением, сочли авторы специально подготовленного пособия из Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). С документом ознакомились 30 января «Известия». В нем подчеркивается, что ответы госслужащих на запросы граждан могут вызвать непонимание и разочарование в работе органов власти, особенно если изобилуют шаблонами и канцеляризмами да еще и не содержат необходимой информации.