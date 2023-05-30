Автобусы закупят для Липецка за 155,7 млн рублей

Управление муниципального заказа Липецка начало поиск подрядчика, который поставит в город девять автобусов. Начальная стоимость контракта составляет 155,7 млн рублей.

По условиям закупки автобусы первого класса должны быть оборудованы газовым двигателем и автоматической коробкой передач. Общая пассажировместимость каждой единицы транспорта должна составлять 103 человека при наличии 25–30 посадочных мест. Кроме того, обязательным является белый цвет автобусов. Об этом сообщает ИА «Абирег».

В автобусах необходимо предусмотреть климат-контроль, зарядные устройства на поручнях и видеорегистраторы. Кроме того, автобусы должны быть низкопольными.

Заявки на участие в торгах принимаются от исполнителей до 6 июня, победителя торгов определят 8 июня. Поставить автобусы необходимо до 10 декабря 2023 года.