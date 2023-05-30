Жителя Орловской области осудили за убийство и сожжение двух человек

В Орловской области вынесен приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в убийстве двух человек. Обвиняемый ударил потерпевших металлической трубой и сжег тела.

Инцидент произошел 24 сентября 2022 года. По данным следствия, в садовом товариществе в Заводском районе Орла осужденный встретился со своими знакомыми, которые приехали на автомобиле. Между гражданами произошел словесный конфликт. Мужчина схватил трубу и нанес потерпевшим удары, от которых они скончались на месте. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Затем осужденный поместил тела погибших в их автомобиль и вывез в отдаленное место. Мужчина сжег транспорт с телами.

Мужчину приговорили к 16 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима.