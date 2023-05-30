Перекрытие обрушилось в библиотеке XIX века под Липецком

В Усмани Липецкой области в здании городской библиотеки обрушилось межэтажное перекрытие. Характер разрушений несерьезный, силы МЧС не привлекались.

Как рассказали GOROD48 в Усманском районе ГУ МЧС по Липецкой области, комиссия городской администрации осмотрела здание для определения ущерба.

Lipetskmedia пишет, что на первом этаже этого здания находится фотолаборатория, а на втором — библиотека. Самому дому более 100 лет. Потолок сделан из деревянных реек с большим слоем штукатурки. Незначительное обрушение не представляло угрозы для людей. Происшествие случилось ночью, когда в помещении никого не было.

По факту случившегося прокуратура проводит проверку.