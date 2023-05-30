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Три человека умерли от отравления парами септика под Волгоградом

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Четыре человека отравились едкими парами от септика в Даниловском районе Волгоградской области. Выжил только один, сообщает пресс-служба регионального СК во вторник, 30 мая.

Инцидент произошел накануне в поселке Белые Пруды, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру». 38-летняя местная жительница решила устранить засор в канализационной трубе при помощи серной кислоты. Она попросила своего 34-летнего сожителя помочь ей.

Женщина передала мужчине бутылку с кислотой, и он, спустившись в погреб дома, залил жидкость в канализационную трубу. Произошла химическая реакция, в результате которой стали выделяться опасные пары. Мужчина потерял сознание от вдыхаемого газа.

Хозяйка дома позвала на помощь свою 61-летнюю мать и 50-летнего соседа. Они вместе спустились в погреб, потеряли сознание и умерли от отравления. Выжить удалось лишь 34-летнему мужчине, сейчас он в больнице.

СК проводит комплекс следственных действий, назначен ряд экспертиз. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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