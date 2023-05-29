Пять детей подхватили энтеровирусную инфекцию в Приамурье

За минувшую неделю в Амурской области зарегистрировано пять случаев энтеровирусной инфекции среди детей. Об этом сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

Во всех случаях дети посещают образовательные учреждения. Факт заражения энтеровирусной инфекцией подтвержден лабораторными исследованиями. Всего с начала сезона зарегистрировано десять случаев инфекции.

Кроме того, в регионе зарегистрировано 1425 случаев острых респираторных вирусных инфекций среди детей. Это выше показателя прошлой недели на 2,4%. При этом в возрастной группе до двух лет заболеваемость снизилась на 13%.