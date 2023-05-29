Премьер Испании распустил парламент после неудачных муниципальных выборов

В Испании премьер-министр распустил парламент страны. Как заявил Педро Санчес, внеочередные выборы назначены на 23 июля. Премьер объяснил решение итогами муниципальных выборов, передает телеканал «Известия». 28 мая в Испании прошло голосование в 12 автономиях. В большинстве регионов победа досталась кандидатам от оппозиции. В конце 2023 года в Испании пройдут общенациональные выборы.

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