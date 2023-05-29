Несмотря на результаты опросов общественного мнения, фиксировавших устойчивый тренд на снижение популярности Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР), он смог обеспечить себе победу в президентской гонке. Третий кряду успех на всеобщих выборах главы республики — венец карьеры Эрдогана, который уже давно считается абсолютным рекордсменом по продолжительности пребывания у власти в стране.

Этот триумф фиксирует текущий тренд в политической трансформации Турции. Он может характеризоваться консолидацией власти в руках президента, наступательной внешней политикой с углублением ее милитаризации и девестернизации. Важен и символический контекст удержания поста президента Эрдоганом, который сможет отметить 100-летие республики во главе нее.

Вместе с тем в ходе выборов Эрдоган столкнулся с самой большой политической проблемой в своей карьере. Быстрый экономический рост, характеризовавший его ранние годы во главе Турции, сменился долговременным финансово-экономическим кризисом. Турецкая лира за последние пять лет более чем в пять раз подешевела по отношению к доллару и евро. Хотя годовая инфляция отступила от своего прошлогоднего пика в 85%, в апреле 2023 года она всё еще колебалась на уровне 44%.

В преддверии выборов Эрдоган вложил миллиарды в прямую поддержку населения, денежные выплаты малообеспеченным семьям, налоговые льготы и отсрочки по штрафам, восстановление отмененного более 20 лет назад права досрочного выхода на пенсию, повышение зарплаты госслужащим, бесплатный газ — всё, чтобы смягчить остроту экономического кризиса для простых турок. Правительство взяло специальные обязательства по восстановлению страны после землетрясения — строительство сотен тысяч новых домов в пострадавших и сейсмоопасных районах. Только в Стамбуле Эрдоган поставил цель обновить 1,5 млн единиц жилья в течение пяти лет. Щедрые жесты и обещания потенциальным избирателям помогли укрепить поддержку на выборах, но подсушили государственную казну. По данным Центрального банка, в мае валютные резервы Турции сократились на $7,6 млрд, до $60,8 млрд, только за одну неделю, что стало самым большим падением за более чем два десятилетия.

Выборы 2023 года продемонстрировали еще одну важную тенденцию — возможность реальной консолидации оппозиции, причем не только негативной (против Эрдогана), но и с элементами конструктивной общей повестки: восстановление парламентской системы и продвижение демократических свобод, борьба с коррупцией и так далее. Однако предвыборная стратегия Кемаля Кылычдароглу, основанная, с одной стороны, на жесткой критике почти 20-летнего правления Эрдогана, с другой — на не менее щедрых обещаниях финансовой поддержки населения (бесплатное питание для студентов, ежегодные премии пенсионерам, снижение налогов), не увенчалась успехом. Не спасло ситуацию даже то обстоятельство, что в его команде были пользующиеся огромной популярностью у народа мэры Стамбула и Анкары — Экрем Имамоглу и Мансур Яваш.

Стоит отметить, что прошедшие выборы принесли дополнительные очки не только Эрдогану и его партии, но и ряду других политических сил и перспективных фигур. Среди них один из участников первого тура президентских выборов Синан Оган, утвердившийся в роли нового потенциального лидера умеренно-прагматичного националистического движения в Турции; мэр Стамбула Экрем Имамоглу, один из самых популярных и перспективных политиков Турции и вероятный новый лидер Народной республиканской партии, политик нового поколения (политик-бизнесмен); 75-летний лидер Партии националистического действия Девлет Бахчели, выбравший «правильную сторону» (предвыборный альянс с Эрдоганом), сохранивший в своих руках партию и обеспечивший себе третью по численности фракцию в турецком парламенте.

Победа Эрдогана на выборах означает необходимость решения целого ряда внутриполитических проблем. Среди них восстановление страны и экономики после землетрясения, унесшего жизни более 50 тыс. человек, преодоление негативного эффекта от затянувшегося финансово-экономического кризиса, выбор и подготовка преемника на посту лидера партии и обеспечение массовой поддержки ПСР, которая на протяжении уже трех парламентских электоральных циклов теряет лояльность избирателей (в ноябре 2015-го ПСР поддержали 23,6 млн человек, в 2018 году — 21,3 млн, а в 2023-м — 19,3 млн). Новой приоритетной целью для Эрдогана и ПСР становится также победа на ближайших муниципальных выборах 2023 года.

Среди внешнеполитических задач и приоритетов Турции — дальнейшее наращивание стратегической автономии во внешней политике, решение миграционного кризиса, негативный эффект которого проявился и во время выборов, продолжение процесса нормализации отношений с соседями (Греция, Сирия, Армения, Египет). Очевидно, что потребуется перезагрузка отношений и со странами Ближнего и Среднего Востока в целом. Обозначившиеся в последнее время тренды сохранятся, при этом отношения с основными союзниками станут заложниками курса на решение ключевых внутриполитических проблем (восстановление страны после землетрясения, преодоление тяжелейшего финансово-экономического кризиса, необходимость привлечения инвестиций).

Что означает победа Эрдогана с точки зрения турецко-российских отношений? Константой этого взаимодействия, скорее всего, будет оставаться восприятие Эрдоганом России в качестве ресурса наращивания турецкой стратегической автономии. Такой подход может стать основой для вполне плодотворных связей по целому ряду направлений — политическому, международно-институциональному, военно-техническому, экономическому. Вместе с тем не стоит недооценивать факт ориентации Эрдогана прежде всего на интересы Турции и свои собственные задачи, в том числе внутриполитического характера.

Соответственно, успех российско-турецкого взаимодействия по-прежнему будет определяться способностью и готовностью сторон лавировать и находить компромиссы по целому кругу спорных вопросов — от столкновения интересов на пространствах общего соседства (Закавказье, Центральная Азия, Восточное Средиземноморье) до проблематики взаимодействия с коллективным Западом.

Автор — приглашенный преподаватель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

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