Новый ЖК хотят построить на месте снесенного ДК в Воронеже

В Воронеже хотят построить новый жилой комплекс на месте снесенного Дома культуры имени 50-летия Октября. Обновленную концепцию согласовал региональный Союз архитекторов России, сообщает 29 мая ИА «Абирег».

План застройки предусматривает возведение трех домов высотой до 30 этажей. Их предполагается построить на месте ДК имени 50-летия Октября, более известного как «Полтинник».

Как уточняет информагентство, первоначальный проект комиссия рассмотрела в конце декабря 2022 года и рекомендовала его доработать. Предлагалось скорректировать этажность зданий и сместить некоторые этажи с одного дома на другой.

Обновленный проект представляет собой тоже три здания. Одно из них будет 30-этажным, второе — от 20 до 10 этажей и последнее — 10 этажей. Также планируется организация музея космонавтики и благоустройство сквера.

«После согласования общей концепции проекта членами градсовета с участием экспертов архкомиссии будет продолжена работа по разработке фасадных решений», — объяснили в Союзе архитекторов.

В 2021 году здание ДК выкупил застройщик «Аксиома» за 509 млн рублей. Ранее оно принадлежало Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева. Через шесть месяцев застройщик сообщил о сносе «Полтинника». Решение вызвало сильный резонанс в обществе, но добиться сохранения Дома культуры так и не удалось.