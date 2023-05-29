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Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

Компания Nvidia создаст самый мощный суперкомпьютер в Израиле

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Фото: REUTERS/Courtesy of Nvidia Corp
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Американская технологическая компания Nvidia, занимающаяся видеокартами, объявила о создании самого мощного суперкомпьютера в Израиле с генеративным искусственным интеллектом. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщила пресс-служба разработчика.

«В качестве образца и испытательного стенда для эталонных проектов NVIDIA Spectrum-X Nvidia создает Israel-1 — гипермасштабируемый суперкомпьютер с генеративным искусственным интеллектом, который будет развернут в ее израильском центре обработки данных на серверах Dell PowerEdge XE9680», — говорится в публикации.

Кроме того, газета Times of Israel со ссылкой на разработчиков добавила, что Israel-1 станет одним из самых быстрых в мире суперкомпьютеров с искусственным интеллектом. Его создание обойдется в несколько сотен миллионов долларов, производство начнется к концу 2023 года.

Бери свыше: ученые предложили размещать суперкомпьютеры на орбите
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Ранее, в марте, профессор кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана Георгий Щеглов рассказал «Известиям», что ученые университета предложили размещать суперкомпьютеры и дата-центры на орбите Земли. По их словам, такое решение позволит снизить потребление электроэнергии и выбросы отработанного тепла.

В феврале президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал о главном недостатке компьютеров и суперкомпьютеров. Он объяснил, что в отличие от человеческого мозга они потребляют огромное количество энергии.

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